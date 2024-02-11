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МИД РФ не исключает безвозвратную утрату знаменитого скифского золота

МИД РФ: Золото скифов может быть безвозвратно утрачено
11 февраля 2024, 12:50
Фото: istockphoto/Svetl

Фото: istockphoto/Svetl

Москва вполне допускает, что ранее переданное Украине скифское золото в итоге может быть безвозвратно утрачено. Об этом заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел РФ Артем Студенников.

В разговоре с РИА Новости он напомнил, что в настоящее время вывозятся старинные иконы из Киево-Печерской лавры. Экспонаты из украинских музеев перевозятся якобы на хранение в музеи некоторых европейских стран. В такой ситуации нельзя исключать, что и знаменитые крымские артефакты, известные как золото скифов, может постичь та же печальная участь и они будут утрачены, считает дипломат.

Ещё летом прошлого года сотрудники Службы внешней разведки РФ сообщили, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры и передаче западным странам христианских ценностей, в том числе мощей святых. Французские СМИ писали о том, что в Лувре выставлялись пять византийских икон из коллекции киевского Национального музея искусств имени Ханенко. Предполагается, что экспонаты из украинских музеев будут храниться во Франции до окончания конфликта.

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Welt: в Вашингтоне канцлера ФРГ Шольца за глаза сравнивают с собакой Байдена
11 февраля 2024, 13:42

Фото: сайт Кремля

В Вашингтоне нелестно высказываются о канцлере Германии Олафе Шольце, завуалированно называя его собакой президента Джо Байдена. Об этом сообщает Welt.
Согласно информации источника, речь идет об афоризме, который ранее высказывал президент Гарри Трумэн: «Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку». По этой причине издание ссылается на имеющихся у нынешнего американского лидера двух немецких овчарок.

Welt в своем материале подчеркивает, что Байден и Шольц схожи в том, что они оба плохие ораторы и обладают низким рейтингом одобрения в своих государствах. В статье также отмечается, что канцлер Германии любит прятаться за американским президентом, что наглядно демонстрируется в ряде политических вопросов.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился в Вашингтоне с главой Белого дома Джозефом Байденом. Во время переговоров он назвал интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону смехотворным.

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Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
Песков: на Западе тяжело воспримут историческую часть интервью Путина Карлсону
11 февраля 2024, 13:19

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что историческая часть интервью Путина Карлсону, наверняка, будет очень тяжело воспринята у западной аудитории. Об этом Песков сообщил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
Представитель Кремля отметил, что фигурирование Украины в повестке дня этого интервью было очевидным фактом. По словам Пескова, глава российского государства опирается на глубокие исторические знания.

Пресс-секретарь добавил, что свое суждение об истории Владимир Путин формирует, базируясь на первоисточниках. Песков подчеркнул, что Карлсон искренне пытался разобраться в исторических справках и дал возможность слушателям интервью продолжить эти попытки.

Напомним, изначально интервью журналиста Такера Карлсона с российским президентом Владимиром Путиным появилось в 02:00 мск 9 февраля на сайте Карлсона, а также в его аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter). Публикация американского журналиста набрала 3,6 млн просмотров спустя всего 21 минуту после размещения в соцсети. На данный момент в соцсети X его посмотрели около 166 миллионов человек.

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В Венгрии заявили о неспособности Европы помочь Украине победить
Орбан: ЕС не может дать Украине достаточно оружия для победы над Россией
11 февраля 2024, 12:57

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз не может выделить Украине достаточно денег для победы в конфликте с Россией. Об этом сообщает Die Presse.
По словам Орбана, в настоящее время деньги являются реальной проблемой. Премьер-министр отметил, что европейцы крайне недовольны размерами оказываемой помощи Украине.

Орбан отметил, что для Украины вполне возможен исход событий, при котором страна может потерять новые территории и даже проиграть в конфликте.

Ранее сообщалось, что новый договор о сотрудничестве, подписанный между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, рассчитан на десять лет. По этому соглашению Британия будет поддерживать Киев ​в течение указанного срока.

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В МИД России заявили о подготовке ответа на санкции ЕС против российских алмазов
МИД: РФ исходит из нацинтересов, готовя ответ на санкции ЕС против алмазов
11 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/iDymax

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников заявил в беседе с РИА Новости, что Бельгия потеряет статус мирового центра торговли алмазами после введения санкций против алмазов из РФ.
Студенников отметил, что Бельгия не оставляет попыток создать «страховочные сетки», заявляя о необходимости расширения эмбарго на общемировой уровень. По словам дипломата, Россия при принятии решений об ответных мерах на данные недружественные действия руководствуемся принципами эффективного обеспечения национальных интересов нашего государства и устойчивости мировой алмазно-бриллиантовой отрасли в ​мире.

Ранее сообщалось, что государства G7 и страны Евросоюза планируют ввести полный запрет на импорт алмазов из России. В 2022 году Евросоюз не смог ввести ограничения, так как этому воспротивилась Бельгия, для которой торговля драгоценными камнями является важной частью экономики.

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Маск согласился с мнением, что Донбасс и Крым будут всегда принадлежать России
Илон Маск поддержал утверждение о том, что Крым и Донбасс останутся российскими
11 февраля 2024, 11:50

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Американский предприниматель и миллиардер южноафриканского происхождения, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с утверждением о том, что территории Донбасса и Крыма останутся принадлежать России.
В принадлежащей Маску социальной сети X (бывший Twitter) был размещён пост, в котором утверждалось, что поддерживающие Украину Джо Байден, Олаф Шольц и Эммануэль Макрон уже проиграли, а Крым и Донбасс навсегда останутся российскими. Западным лидерам давно следовало бы признать это, пишет автор поста.

«Действительно», — согласился с этим утверждением эксцентричный миллиардер.

Он только отметил, что остаётся вопрос, сколько детей ещё погибнет, прежде чем союзники Киева это признают. Накануне Илон Маск резко отреагировал на заявление Байдена о том, что промедление Конгресса в вопросе выделения пакета финансовой помощи для Украины подобно преступной халатности. По словам бизнесмена, «украинскую мясорубку» следовало остановить ещё год назад, а выделение новой помощи только затянет конфликт и приведёт к гибели тысяч и тысяч украинцев.

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Песков рассказал, от кого исходила инициатива по поводу интервью Путина Карлсону
Песков: Инициатива взять интервью у Путина исходила от самого Такера Карлсона
11 февраля 2024, 11:28

Фото: сайт Кремля

Американский журналист, бывший ведущий телеканала Fox News сам предложил взять интервью у президента РФ Владимира Путина. Тот достаточно быстро дал положительный ответ.
Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. В интервью журналисту телеканала «Россия-1» он добавил, что после получения запроса на интервью от Карлсона, в Кремле внимательно ознакомились с его статьями и отснятыми материалами, оценили его аудиторию, проанализировали, насколько объективно он освещает те или иные вопросы. После этого было решено рекомендовать президенту согласиться на встречу с журналистом.

Песков также отметил, что Москва предполагала возможность гонений на Карлсона ещё до самого интервью. По словам представителя Кремля, тот и сам достаточно умный человек, поэтому не мог не понимать, чем он рискует. В то же время, следует отметить, что это интервью значительно добавило Такеру Карлсону популярности, что, вероятно, искупает все связанные с этой ситуацией риски, заключил пресс-секретарь президента РФ.

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Британский премьер Сунак вслед за Шольцем оскорбительно отозвался об интервью Путина
Премьер Британии Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина «смехотворным»
11 февраля 2024, 10:57

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вслед за Олафом Шольцем прокомментировал интервью Владимира Путина, которое российский лидер дал американскому журналисту Такеру Карлсону. Не страдая избытком фантазии, Сунак почти слово в слово повторил слова канцлера ФРГ, назвав это интервью «смехотворным».
В прямом эфире телеканала Sky News глава британского кабинета министров именно так охарактеризовал слова президента России об ответственности США и стран НАТО за начало конфликта на Украине. Сунак также заявил, что Великобритания продолжит и далее оказывать всемерную поддержку Киеву. Он, впрочем, посетовал, что украинский конфликт и связанные с ним расходы страны сказываются на счетах за электричество.

Как и в случае с Шольцем, пользователи соцсетей обрушились с критикой на британского премьера после его высказываний. Они призывали Сунака не завидовать Путину после его интервью, а внимательно прислушаться к тому, что он говорит и не провоцировать мировую войну. Люди также требовали в кратчайшие сроки закончить военные действия на Украине, чтобы прекратить рост цен.

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МИД РФ подтвердил подготовку визита Путина в КНДР
МИД РФ: Москва и Пхеньян согласовывают детали визита Путина в КНДР
11 февраля 2024, 09:58

Фото: сайт Кремля

Москва и Пхеньян в настоящее время по планируют дипломатическим каналам согласовать сроки визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народную Демократическую Республику.
Об этом рассказал директор первого департамента Азии министерства иностранных дел РФ Иван Желоховцев. В разговоре с РИА Новости он напомнил, что во время саммита на космодроме Восточный в сентябре прошлого года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина приехать в Северную Корею с ответным визитом.

Недавно это приглашение было подтверждено в ходе визита в Россию главы МИД КНДР Цой Сон Хи. По словам дипломата, российская и северокорейская стороны согласуют конкретные сроки и детали визита президента РФ в Пхеньян по линиям министерств иностранных дел.

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Во Франции отметили важную деталь в интервью Путина Карлсону
Профессор Равио: Интервью Путина Карлсону рассчитано на западную аудиторию
11 февраля 2024, 09:22

Фото: сайт Кремля

Профессор кафедры исследований РФ и постсоветского пространства Университета Западного Парижа Нантер-ля-Дефанс Жан-Робер Равио заявил, что интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону было продумано для восприятия западной аудиторией.
«Оно было весьма хорошо выверено именно под внешнюю публику и построено так, чтобы выдать множество небольших цитат, которые, думаю, теперь подхватят самые разные СМИ», — сказал Равио в эфире TV5 Monde.

По мнению профессора, позиция Путина среди зарубежной аудитории обязательно найдёт позитивный отклик, поскольку в США сейчас можно наблюдать конфликт властей по вопросу оказания помощи Украине. Так, Путин выбрал подходящий момент для обращения к американцам, объяснив российскую позицию в рамках вооруженного конфликта, резюмировал Равио.

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