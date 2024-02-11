МИД РФ не исключает безвозвратную утрату знаменитого скифского золота

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Москва вполне допускает, что ранее переданное Украине скифское золото в итоге может быть безвозвратно утрачено. Об этом заявил директор первого европейского департамента министерства иностранных дел РФ Артем Студенников.
Ещё летом прошлого года сотрудники Службы внешней разведки РФ сообщили, что Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе из Киево-Печерской лавры и передаче западным странам христианских ценностей, в том числе мощей святых. Французские СМИ писали о том, что в Лувре выставлялись пять византийских икон из коллекции киевского Национального музея искусств имени Ханенко. Предполагается, что экспонаты из украинских музеев будут храниться во Франции до окончания конфликта.
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Александр Бойцов