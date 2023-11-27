В Кремле отреагировали на передачу золота скифов Украине

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами заявил, что скифское золото принадлежит Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
«Оно принадлежит Крыму. Должно быть там», — отметил Песков.Напомним, 27 ноября, таможня Украины сообщила, что «грузовик с 2694 кг культурных ценностей», известных под общим названием «скифское золото», отправился на территорию Киево-Печерской лавры.
Ситуацию также прокомментировал глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его мнению, коллекции, которую украла Украина из музея Крыма с помощью западных стран, не светит ничего хорошего.
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Алина Юрчак