МИД РФ прорабатывает вопрос о трибунале для руководства Украины

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В Министерстве иностранных дел РФ сейчас прорабатывается вопрос о формате будущего трибунала над политическим руководством Украины. Об этом рассказал посол ведомства по особым поручениям по военным преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По словам Мирошника, украинское руководство понесет наказание за свои преступные действия. В каком формате трибунал будет происходить, пока неизвестно. Дипломат подчеркнул, что чем ближе будет победа России в специальной военной операции, тем быстрее политики достигнут единого мнения о форме будущего трибунала.
Посол при этом отметил, что мировому сообществу необходимо определить, в каком именно суде будет происходить подобный процесс.
Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что за девять лет конфликта Следственный комитет завел более трех тысяч уголовных дел за преступления, которые киевский режим совершил на Донбассе. Фигурантами дел является как военное, так и политическое руководство Украины, а также участники националистических и силовых объединений. Все они, подчеркнул глава ведомства, понесут ответственность перед законом.
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Посол при этом отметил, что мировому сообществу необходимо определить, в каком именно суде будет происходить подобный процесс.
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Артем Путинцев