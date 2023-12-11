Фото: iStock/Ruma_Aktar
Конфликт на Украине закончится только одним — переговорами с западными хозяевами марионеточного режима в Киеве. . Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, слова которого приводит ТАСС.
Дипломат считает, что условия для подобных переговоров созреют тогда, «когда выдохнутся спонсоры, когда политические амбиции улягутся, когда <...> украинский народ в конечном итоге поймет, что власть, которая сегодня на Украине, — это уже не украинская власть».Для завершения конфликта Украине придётся уступить России часть территорий. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в программе State of the Union на телеканале CNN. Он отметил, что в интересах США признать необходимость территориальных уступок для завершения конфликта.
Американская газета утверждала, что страны общаются с помощью посредников в лице Турции, Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Ватикана и Международного комитета Красного Креста (МККК). Чиновники из Украины рассказали изданию, что переговоры проходят во время «жестких и неприятных» личных встреч на украинско-российской границе и в столице Турции — Анкаре.
Читайте также:
Американский сенатор назвал шаг, которого Украине не избежать
Появилась информация о тайных переговорах России и Украины
Вассерман заявил, что России ни в коем случае нельзя идти на переговоры с Украиной
Артем Путинцев