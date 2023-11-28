МИД РФ: Россия следит за испытаниями на полигоне в Неваде

Фото: пресс-служба МИД РФ
Москва наблюдает за испытаниями, которые проводит американская сторона на полигоне в Неваде. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В эфире телеканала RT дипломат сообщила, что недавний взрыв не был испытанием ядерного оружия, что подтвердил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Таким образом, американцы не нарушили ни мораторий США на ядерные испытания, ни так и не вступивший в силу договор о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Тем не менее, российская сторона будет внимательно следить за Вашингтоном, чтобы этого не произошло и в дальнейшем.
Также представитель российского МИД напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что российская сторона не будет первой проводить ядерные испытания. Однако если их проведут США, то и Россия будет готова пойти на это.
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«Мы будем следить за развитием ситуации», — указала Захарова.
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Александр Бойцов