Захарова критикует отказ ФРГ от выплат блокадникам нееврейского происхождения

Фото: официальный Telegram-канал МИД России
Отказ властей ФРГ производить выплаты участникам обороны Ленинграда и блокадникам нееврейского происхождения неприемлем.
Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет ТАСС.
Она рассказала, что федеральному правительству Германии российским МИДом было направлено обращение жителей и защитников блокадного Ленинграда. Германию призывали выделить компенсации всем блокадников, несмотря на их происхождение.
Всего выплаты выделят 6,5 тысячам человек, по большей части в Израиле, Северной Америке, странах бывшего СССР, а также Западной Европе.
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«Мы считаем абсолютно неприемлемыми и неубедительными отговорки и ссылки властей ФРГ на якобы достигнутое урегулирование данного вопроса путем выплат Германией репараций Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны», — заявила Мария Захарова.
«Что, вы думаете, ответила германская сторона? Она уведомила посольство России в Берлине о том, что не намерена удовлетворить эту просьбу», — сообщила Мария Захарова.В октябре 2021 года Германия была согласна предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, которые пережили блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны, и ещё двум другим группам, не получившим выплат из ФРГ.
Всего выплаты выделят 6,5 тысячам человек, по большей части в Израиле, Северной Америке, странах бывшего СССР, а также Западной Европе.
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Мария Фирсова