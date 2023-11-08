МИД РФ: США пытаются усилить свое влияние в Казахстане

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США постоянно стараются усилить свое присутствие и влияние в Казахстане. В частности, принимая участие в программах подготовки миротворцев и военного персонала.
Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор третьего департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Александр Стерник. В конце прошлого месяца в социальных сетях появилась информация о том, что в Казахстане якобы появилось представительство НАТО. Позже оборонное ведомство республики выступило с опровержением этой информации, пояснив, что речь шла об открытии нового конференц-зала Центра миротворческих операций миротворческих операций.
Стерник отметил, что в этом Центре с 2006 года проводится обучение гражданского, военного и полицейского персонала, так что говорить об открытии «центра НАТО» было бы некорректно. Однако такими «вбросами» американская сторона хочет «разрекламировать» себя, чтобы расширить свое влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, значит, и всего военного персонала в целом, считает дипломат.
Однако он подчеркнул, что о присутствии американских военнослужащих или военной инфраструктуры США на территории республики речи не идет.
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Стерник отметил, что в этом Центре с 2006 года проводится обучение гражданского, военного и полицейского персонала, так что говорить об открытии «центра НАТО» было бы некорректно. Однако такими «вбросами» американская сторона хочет «разрекламировать» себя, чтобы расширить свое влияние в Казахстане на программы подготовки миротворцев, а, значит, и всего военного персонала в целом, считает дипломат.
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Александр Бойцов