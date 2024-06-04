МИД РФ: Зеленский лично упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию

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Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский и его западные «друзья» лично звонили и просили лидеров государств СНГ посетить саммит в Швейцарии. Об этом пишет ТАСС.
Примечательно, что все лидеры стран СНГ отказались принимать это предложение. По мнению Галузина, ближайшие союзники и друзья РФ из СНГ прекрасно осознают суть этой конференции — она не имеет никакого отношения к мирному завершению украинского конфликта.
Замглавы МИД РФ заключил, что конференция в Швейцарии является попыткой создать видимость всеобщей поддержки «непроходной формулы предводителя киевского режима».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
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Замглавы МИД РФ заключил, что конференция в Швейцарии является попыткой создать видимость всеобщей поддержки «непроходной формулы предводителя киевского режима».
Напомним, 15-16 июня Швейцария проведет саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не будет принимать в нем участие. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине.
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Екатерина Коршунова