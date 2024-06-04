Участников конференции в Швейцарии предостерегли от антироссийского курса

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Июньская конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие. Такое заявление сделал директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер, передает РИА Новости.
Как утверждает эксперт, он видит три цели на этой конференции.
Он заявил, что эти цели должны быть достигнуты. Но, в первую очередь, подчеркнул Гремингер, крайне важно, чтобы конференция не стала антироссийской.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
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«Первым было бы создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая цель — обсуждать три конкретные темы — гуманитарные вопросы, продовольственная безопасность и ядерная безопасность - и выявить идеи в этих областях. Последнее заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг», — сказал он.
Он заявил, что эти цели должны быть достигнуты. Но, в первую очередь, подчеркнул Гремингер, крайне важно, чтобы конференция не стала антироссийской.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.
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Алина Юрчак