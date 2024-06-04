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Участников конференции в Швейцарии предостерегли от антироссийского курса

Гремингер: швейцарская конференция не должна стать антироссийской
04 июня 2024, 06:42
Фото: istock / william87

Фото: istock / william87

Июньская конференция по Украине в Швейцарии не должна превратиться в антироссийское мероприятие. Такое заявление сделал директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер, передает РИА Новости.
Как утверждает эксперт, он видит три цели на этой конференции.

«Первым было бы создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая цель — обсуждать три конкретные темы — гуманитарные вопросы, продовольственная безопасность и ядерная безопасность - и выявить идеи в этих областях. Последнее заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг», — сказал он.


Он заявил, что эти цели должны быть достигнуты. Но, в первую очередь, подчеркнул Гремингер, крайне важно, чтобы конференция не стала антироссийской.

15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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#швейцария
#рф
Прокуратура потребовала передать государству велотрек Олимпиады-80
Генеральная прокуратура требует передать государству велотрек Олимпиады-80
04 июня 2024, 07:06

Фото: istock /Deklofenak

Генеральная прокуратура РФ требует передать государству велотрек на западе Москвы. Об этом пишет «Коммерсант».
Сообщается, что построен он был к Олимпийским играм 1980 года. Иск в Арбитражный суд был подан 29 мая. Сейчас здание велотрека принадлежит Московской федерации профсоюзов.

Помимо этого, прокуратура потребовала арестовать это имущество, запретить руководству распоряжаться велотреком, позволить Росреестру осуществлять кадастровый учет и госрегистрацию прав. Однако суд удовлетворил только последнее требование. Следующее заседание состоится 24 июля.

Ранее сообщалось, что прокуратура Чувашии проводит проверку в связи с появлением информации о том, что в одном из сел республики перед сдачей ЕГЭ ученикам приходилось раздеваться до нижнего белья. Все случилось в средней школе села Яльчики, где «при осуществлении мероприятий, связанных с пропуском обучающихся в здание, выполнялись функции по пресечению проноса запрещенных предметов в учреждение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Шанс унизить»: В США испугались ответа Путина на решение Макрона по Украине
WP: Россия способна ответить Макрону атакой по инструкторам страны на Украине
04 июня 2024, 06:30

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин может ответить военным ударом на решение лидера Франции Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на Украину. Такое мнение озвучил колумнист газеты Washington Post Ли Хокстадер.
«Что если Путин распознает блеф Макрона? <...> Путин может усмотреть в ударе по французским военным (на Украине. — ред.) <...> шанс унизить Макрона, ставшего одним из самых агрессивных противников России среди западных лидеров», — предупредил автор.
Как считает журналист, решение французского лидера чревато крайне большими рисками как в его собственном государстве, так и на Западе. Обозреватель указал, что французская общественность абсолютно не готова встречать гробы с погибшим на Украине военнослужащими.

Хокстадер также усомнился в том, что союзники Франции по НАТО будут готовы пойти на прямое столкновение с Россией даже в случае гибели военных инструкторов.

Ранее стало известно, что бойцы ВС РФ взяли в плен французского наемника под Харьковом. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Госдеп отказался комментировать статус паспорта летевшего в Россию Риттера
Госдеп заявил, что не может комментировать статус паспорта Риттера
04 июня 2024, 04:32

Фото: istock / Kiyoshi Tanno

Госдепартамент не стал комментировать статус паспорта планировавшего отправиться в Россию бывшего разведчика США Скотта Риттера, снятого с рейса по требованию американских властей. Об этом информирует РИА Новости.
«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — заявили в госдепе.
До этого Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня.

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#сша
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Пентагон заключил крупный контракт на производство РСЗО HIMARS
Пентагон и Lockheed Martin договорились о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд
04 июня 2024, 01:46

Фото: istock / vadimrysev

Минобороны Соединенных Штатов заключило контракт с одним из своих крупнейших подрядчиков — корпорацией Lockheed Martin — на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом информирует пресс-служба Пентагона.
По данным ведомства, крайним сроком исполнения заказа назначено 31 мая 2028 года. Пентагон не раскрыл число РСЗО, планируемых произвести и поставить на вооружение в рамках контракта. В ведомстве также не уточнили, будут ли их применять Штаты или другие государства.

Отметим, что РСЗО HIMARS поставляется в ВСУ и применяется против российских сил и гражданских объектов.

Ранее новые российские самоходки 2С43 «Мальва» заметили в зоне проведения спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#вооружение
#контракт
#минобороны
#пентагон
#служба
#сша
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Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Риттера
Захарова осудила власти США за изъятие паспорта у Риттера, собравшегося в РФ
04 июня 2024, 01:36

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции США соответствует изъятие паспорта у бывшего американского разведчика Скотта Риттера, который намеревался полететь в Россию. Свое мнение по этому поводу она высказала в Телеграм-канале.
«Это сделано в соответствии с первой поправкой к Конституции США или четвертой?» — задалась вопросом дипломат.
Первая поправка к конституции Соединённых Штатов гарантирует, в частности, невмешательство в свободу слова и собраний, а четвёртая поправка запрещает необоснованные обыски и задержания.

Ранее Риттер сообщил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не позволив вылететь в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). По мнению экс-разведчика, Госдепартамент Штатов боится его участия в ПМЭФ.

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#самолет
#сша
#мид
#паспорт
#пмэф
#мнение
#мария захарова
#дипломат
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Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по Израилю
Хуситы заявили о запуске из Йемена ракеты «Палестина» по Эйлату в Израиле
04 июня 2024, 01:19

Фото: istock / bpawesome

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), поддерживающее Иран, сообщило, что в первый раз выпустило разработанную ими новую баллистическую ракетк «Палестина» из Йемена по Эйлату на юге Израиля. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.
«Вооруженные силы Йемена атаковали военную цель израильского противника в районе Умм-эр-Рашраш (Эйлат) на юге оккупированной Палестины баллистической ракетой «Палестина», — сказал он в эфире телеканала Al Masirah, принадлежащем хуситам.
Как утверждает Сари, баллистическая ракета «Палестина» была впервые использована хуситами и ее характеристики на данный момент неизвестны. Представитель группировки заявил, что ракета достигла своей цели.

До этого сообщалось, что американцы сбили дрон и две ракеты хуситов в южной части Красного моря. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракета
#иран
#ракеты
#хуситы
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Казахстан рассмотрит участие в саммите по Украине
В МИД Казахстана допустили участие в саммите мира по Украине
04 июня 2024, 00:46

Фото: istock / Rainer Puster

Казахстан рассмотрит участие в швейцарском саммите по «формуле мира» Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД страны Айбек Смадияров, передает Tengrinews.
Дипломат заявил, что финальное решение будет приниматься с учетом графика международных мероприятий и официальной позиции по этому вопросу.

«Мы всегда выступаем с позиции сохранения суверенитета и территориальной целостности всех стран и соблюдения принципов устава ООН», — отметил Смадияров.
15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине вблизи города Люцерн. Россия не будет принимать в ней участия. Пресс-секретарь посольства РФ в Берне Владимир Хохлов до этого сообщил, что Швейцария не направляла российской стороне приглашение для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае.

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#москва
#россия
#казахстан
#мид
#график
#оон
#дипломат
#швейцария
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Скотт Риттер назвал причину снятия с рейса в Россию
Скотта Риттера сняли в США с самолёта, не дав вылететь в РФ на ПМЭФ-2024
03 июня 2024, 23:50

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов

Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал причину снятия с рейса в РФ.
Риттер собирался лететь в Россию транзитом через Турцию и должен был вылетать из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

«Меня сняли с рейса из Нью-Йорка, откуда я направлялся в Стамбул.<...> У меня забрали паспорт, сняли с рейса мои чемоданы», — сказал он.
Как утверждает экс-разведчик, Госдеп опасается его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он выразил сомнения по поводу посещения мероприятия.

«Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку», — высказался Риттер.
Ранее Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#паспорт
#пмэф
#мероприятия
#оон
#новости
#рф
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США определились с наказанием для Грузии за закон об иноагентах
США планируют вводить визовые санкции против Грузии из-за закона об иноагентах
03 июня 2024, 23:30

Фото: istock / rarrarorro

США планирует без промедления вводить визовые ограничения против Грузии из-за принятого закона об иностранных агентах. С таким заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, информирует ТАСС.
«Мы ясно дали понять, что без колебаний будем их вводить», — заявил Миллер.
Он также добавил, что американская сторона пока не определилась со сроками введения ограничений.

3 июня спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал законопроект «О прозрачности иностранного влияния», он вступил в силу.

Закон обязывает неправительственные организации и средства массовой информации, получающие свыше 20% финансирования из-за границы, зарегистрироваться в качестве «проводящей интересы иностранной силы организации». Помимо этого, такие НПО и СМИ будут обязаны ежегодно отчитываться Минфину о доходах и расходах.

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#сша
#закон
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#ограничения
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