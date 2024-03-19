МИД России: посольству Британии заявлен демарш из-за агитации в период выборов

Фото: iStock/Ilya Burov
В МИД РФ выразили демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в Москве. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что демарш был заявлен из-за неприемлемости агитационных публикаций британской дипломатической миссии в период проведения выборов президента РФ. По данным ведомства, их цель заключалась в срыве избирательного процесса на новых территориях РФ.
В МИД РФ подчеркнули, что данные действия абсолютно недопустимы и несут в себе враждебный посыл. В дипведомстве заключили, что британской стороне следует обратить внимание на ситуацию в Великобритании, «где явно назревает кризис власти».
Ранее сообщалось, что Молдавия вышлет одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья.
Читайте также:
В МИД РФ заявили решительный протест послу Британии
МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных
МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Польши
В МИД РФ подчеркнули, что данные действия абсолютно недопустимы и несут в себе враждебный посыл. В дипведомстве заключили, что британской стороне следует обратить внимание на ситуацию в Великобритании, «где явно назревает кризис власти».
Читайте также:
В МИД РФ заявили решительный протест послу Британии
МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных
МИД РФ выразил протест временному поверенному в делах Польши
Екатерина Коршунова