МИД России призвал Армению к конструктивному диалогу в ОДКБ

Фото:РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин выступил с призывом к Армении возвращаться к активному участию в работе организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), вместо обвинительных высказываний в адрес России.
По его мнению, возвращение Армении к нормальной работе в организации будет способствовать общему диалогу и укреплению эффективности этой структуры.
Заявление Панкина сделано в контексте высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее критиковал ОДКБ за отсутствие помощи в разрешении проблем в регионе, включая ситуацию в Нагорном Карабахе.
Панкин также отметил, что все участники ОДКБ заинтересованы в дальнейшем развитии и улучшении деятельности организации, и выразил надежду на скорейшее возвращение Армении к сотрудничеству в рамках этой структуры.
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Заявление Панкина сделано в контексте высказываний премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее критиковал ОДКБ за отсутствие помощи в разрешении проблем в регионе, включая ситуацию в Нагорном Карабахе.
«К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались», — цитирует слова дипломата «Лента.ру».
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Маруняк Сергей Дмитриевич