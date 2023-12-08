Исторический шанс: о чем договорились Алиев и Пашинян, что ждет армян

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Армения и Азербайджан договорились о взаимном обмене военнопленными. Кроме того, стороны многолетнего конфликта подтвердили намерение заключить мирный договор. О том, на каких условиях может быть составлено соглашение, и к чему приведет договор Еревана с Баку, читайте в материале «Радио 1».
Армения и Азербайджан обменялись пленными
Армения и Азербайджан опубликовали совместное заявление о мерах по урегулированию многолетнего конфликта. В документе говорится, что стороны проведут взаимный обмен пленными и предпримут шаги по укреплению взаимного доверия. Азербайджан намерен освободить 32 военнослужащих Армении. Ереван вернет азербайджанской стороне двоих пленных.
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В заключенном между сторонами договоре говорится, что соглашение может стать историческим моментом, который позволит достичь мира в регионе. Азербайджан заявил, что освободит военных в качестве жеста доброй воли. Армянская сторона отметила, что готова на аналогичные действия из соображений гуманизма.
Помимо этого, Армения сняла свою кандидатуру на проведение Рамочной конвенции ООН об изменении климата COP-29 в пользу Азербайджана. В ответ Баку поддержит кандидатуру Еревана в бюро Конвенции.
Армения и Азербайджан: суть конфликта
Конфликт между Арменией и Азербайджаном возник из-за территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ереван неоднократно настаивал на передаче региона под свою юрисдикцию, но союзное руководство такие намерения не поддерживало.
В 1988 году Нагорный Карабах вышел из состава Азербайджана. Через несколько дней президиум ВС СССР принял документ, который исключал передачу региона Армении. С того момента между государствами начались вооруженные противостояния. Карабахский конфликт стал первым крупнейшим противостоянием в постсоветском пространстве.Стороны применяли при ведении боевых действий авиацию, тяжелую технику, артиллерию.
Боевые действия в регионе прекращались на какое-то время, затем разгорались вновь. В 1994 году посредниками в конфликте выступили Россия и Киргизия. Тогда Азербайджан, Армения и Нагорный Карабах подписали Бишкекский протокол, который предусматривал прекращение огня.
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Однако перемирие было недолгим. Продолжающийся конфликт в очередной раз попытались урегулировать посредники. В 2007 году Минская группа ОБСЕ подготовила документ, который предусматривал предоставление Нагорному Карабаху промежуточного статуса, который позволил бы региону сохранить гарантии безопасности.
Договоренности в очередной раз на были исполнены и конфликт в регионе вновь перерос в вооруженное противостояние.
Конфликт Армении и Азербайджана в 2023 году
Последнее противостояние между Арменией и Азербайджаном произошло в 2023 году.
19 сентября Баку объявил о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. Минобороны страны заявило, что намерено достигнуть нескольких целей, одной из которых, стало выведение армянских войск из Карабаха. При этом Армения настаивала, что ее военных нет на территории региона. В результате непродолжительных боевых действий, 30 человек погибли, более 200 получили ранения. Среди убитых и пострадавших были мирные жители.
20 сентября при посредничестве российских миротворцев, огонь в регионе был прекращен.
В МИД России прокомментировали совместное заявление Армении и Азербайджана
Россия приветствует договоренности, которые заключили Баку и Ереван. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что договор позволит наладить отношения между странами, а также благотворно повлиять на трехсторонние договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении.
В Армении рассказали, к чему приведет соглашение Баку с Ереваном
Председатель постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Армении Саргис Ханданян заявил, что совместное заявление Баку и Еревана станет предпосылкой к заключению мирного договора.
Парламентарий подчеркнул, что Армения настроена конструктивно. Он также выразил надежду на то, что в ходе грядущих переговоров представителей МИД в Вашингтоне, США окажут на Азербайджан положительное влияние, что подтолкнет Баку к мирному договору на взаимовыгодных условиях.
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