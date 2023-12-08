Исторический шанс: о чем договорились Алиев и Пашинян, что ждет армян

Армения и Азербайджан договорились о взаимном обмене военнопленными. Кроме того, стороны многолетнего конфликта подтвердили намерение заключить мирный договор. О том, на каких условиях может быть составлено соглашение, и к чему приведет договор Еревана с Баку, читайте в материале «Радио 1».