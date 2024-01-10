МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за действий Кишинева

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В МИД России вызвали посла Молдавии в РФ Лилиана Дария для того, чтобы заявить решительный протест на фоне недружественных действий Кишенёва. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«10 января в МИД РФ был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинёва. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — проинформировал МИД.
Речь идёт о политическом преследовании русскоязычных и российских СМИ и агрессивных заявлениях антироссийского характера. Дипломату также сообщили о решении закрыть въезд на территорию Российской Федерации некоторым официальным лицам республики.
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