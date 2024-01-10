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МИД РФ выразил протест послу Молдавии из-за действий Кишинева

10 января 2024, 23:21
Фото: iStock/ser-alim

Фото: iStock/ser-alim

В МИД России вызвали посла Молдавии в РФ Лилиана Дария для того, чтобы заявить решительный протест на фоне недружественных действий Кишенёва. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«10 января в МИД РФ был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий. Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинёва. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры», — проинформировал МИД.

Речь идёт о политическом преследовании русскоязычных и российских СМИ и агрессивных заявлениях антироссийского характера. Дипломату также сообщили о решении закрыть въезд на территорию Российской Федерации некоторым официальным лицам республики.

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Пентагон рассказал о состоянии министра обороны США
Представитель Пентагона Райдер: дату выписки Остина из больницы еще не сообщили
11 января 2024, 00:03

Фото: defense.gov

Министр обороны США Ллойд Остин все еще находится в больнице, где поддерживает контакт с военным руководством. По словам официального представителя Пентагона Патрика Райдера, точная дата его выписки пока не установлена, передает РИА Новости.
«Министр Остин продолжает пребывать в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и его состояние остается стабильным», — отметил Райдер в распространенном заявлении.
Он также добавил, что Остин остается в контакте с высшими чинами в военном ведомстве США и в среду провел беседы с главой центрального командования генералом Эриком Куриллой, а также с председателем объединенного комитета начальников штабов Чарльзом Брауном-младшим.

Тем не менее, конкретная дата выписки Остина пока остается неопределенной.

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#пентагон
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На пешеходном мосту в столице Эквадора взорвали бомбу
Полиция: на мосту в столице Эквадора Кито взорвали бомбу, никто не пострадал
10 января 2024, 23:58

Фото: iStock/mingman

Неизвестные активировали взрывное устройство на пешеходном мосту в столице Эквадора, Кито. Согласно информации местной полиции, теракт не привел к жертвам, передает РИА Новости.
«После взрыва бомбы на пешеходном мосту через проспект Панамерикана Норте полицейские подтвердили материальный ущерб. Жертв нет. Мы продолжаем оперативные мероприятия для выявления ответственных за этот акт террора», — заявили в полиции Кито.
На видеозаписях с камер видеонаблюдения, распространенных в соцсетях, видно, как на проезжей части в результате взрыва оказались обломки кровли пешеходного моста. По данным местных СМИ, аналогичный инцидент произошел ранее на пешеходном переходе через шоссе Генерала Руминьяуи на выезде из Кито.

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В Финляндии заявили, что граница с Россией останется закрытой на месяц
Глава Минсельхоза Финляндии: граница с Россией останется закрытой на месяц
10 января 2024, 23:29

Фото: iStock/naumoid

Граница между Финляндией и Россией останется закрытой еще на месяц, это подтвердила в среду министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя, передает РИА Новости. Решение о продлении закрытия границы будет озвучено в четверг по инициативе правительства.
Финляндия закрыла границу с Россией с 15 декабря по 14 января по решению финских властей. В ответ на вопрос журналиста об этом возможном продлении, Эссайя подтвердила информацию, опубликованную в интервью общественному вещателю Yle, отметив, что может подтвердить вышедшую информацию в свете данной ситуации.

Предварительно газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в правительстве Финляндии сообщала о возможном продлении закрытия границы с Россией на еще один месяц.

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#закрытие
#финляндия
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Небензя: Чехия пытается скрыть свою причастность к обстрелу Белгорода
10 января 2024, 22:48

Фото: сайт Кремля

Российский постпред Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН обвинил Чехию в попытках избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов.
Российский постпред Василий Небензя в ходе заседания Совбеза ООН обвинил Чехию в попытках избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде через поставку боеприпасов.
«Чехия, побоявшись появиться на заседании СБ ООН 30 декабря, явно демонстрирует свои попытки избежать ответственности за поставку боеприпасов, связанную с терактом в Белгороде», — цитирует РИА Новости слова Небензи.

Россия ранее направила чешской стороне запрос на участие в заседании Совета Безопасности её постпреда для предоставления разъяснений по вопросу поставок вооружения Украине. Однако Чехия ответила отказом.

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«Положит конец»: На Западе осознали, что Путин сможет уничтожить НАТО
Telegraph: Путин положит западному альянсу в его нынешнем виде конец
10 января 2024, 22:39

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин сможет положить конец западному военному альянсу в том виде, в котором он есть сейчас, об этом пишет Telegraph.
«Запад и в особенности европейские члены НАТО должны срочно начать процесс перевооружения и реиндустриализации. Если они не сделают это, Путин получит ключи от Европы и сможет положить конец западному альянсу в том виде, в каком он нам известен», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В Telegraph также отметили, что на фоне постепенного истощения западной помощи Вооружённые силы Украины окажутся в крайне тяжёлой ситуации.

При этом, ранее американский сенатор Чак Шумер заявил, что при полном прекращении помощи Киеву из США, ВСУ потерпят поражение уже месяц спустя.

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#владимир путин
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#сво
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«Остался месяц»: В Сентае США заявили, что Украина проиграет без американской помощи
Сенатор Шумер: Украина быстро потерпит поражение без помощи США
10 января 2024, 22:07

Фото: iStock/Andrii Atanov

Без американской помощи Украина быстро потерпит поражение в борьбе против России, с таким заявлением выступил глава демократического большинства в американском сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты парламента.
«Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу», — прокомментировал ситуацию Шумер.

Он также считает, что новости о том, что Соединённые Штаты больше не способны снабжать Украину помощью в прежних объемах, приводят российское руководство «в восторг».

Ранее представители Североатлантического альянса заявили, что продолжать поставлять военную помощь Украине, включая запрошенные Киевом системы противовоздушной обороны.

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#сша
#украина
#россия
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Конгрессмен Розендейл предложил объявить импичмент шефу Пентагона Остину
10 января 2024, 21:57

Фото: iStock/rarrarorro

Конгрессмен Мэтт Розендейл заявил, что предложил коллегам объявить импичмент министру обороны США Ллойду Остину, который долгое время скрывал проблемы со здоровьем. Об этом Розендейл написал в социальной сети X.
Отмечается, что Розендейл обвинил шефа Пентагона Остина в привычке к «дезинформации и лжи», которая может стать достаточно серьезной угрозой для национальной безопасности Штатов. При этом официальное объявление о проведенной операции по поводу рака предстательной железы было совсем недавно. 1 января Остина госпитализировали из-за осложнений.

Однако шеф Пентагона несколько дней не раскрывал информацию о госпитализации и еще дольше не сообщал о своем диагнозе Белому дому, в том числе президенту США Джо Байдену.

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#импичмент
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Times: Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной
10 января 2024, 21:08

Фото: iStock/Diy13

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не срывал переговоры между Россией и Украиной весной 2022 года, его цитирует The Times.
Напомним, в конце ноября 2023 года на Украине сознались, что боевые действия между странами могли завершиться ещё весной 2022 года во время переговоров в Стамбуле. Однако, действующий на тот момент британский премьер Джонсон призвал Киев ничего с Россией не подписывать, а «продолжить воевать».

«Это полная чушь и российская пропаганда», — прокомментировал ситуацию Джонсон.

Он также заявил, что после переговоров у него состоялся разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он лишь выразил обеспокоенность любого рода соглашениями и пообещал, что Лондон будет поддерживать Киев.

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#украина
#великобритания
#турция
#переговоры
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Россия выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине
Небензя: РФ выступила против участия ряда стран ЕС в заседании СБ ООН по Украине
10 января 2024, 21:05

Фото: сайт Кремля

Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что Москва выступила против участия некоторых стран ЕС в заседании Совета безопасности ООН по Украине, так как они повторяют одни и те же тезисы. Об этом Небензя сообщил во время заседания.
Сообщается, что во время сегодняшней встречи западные представители вновь без конкретных доказательств обвинили нашу страну в применении вооружений из КНДР во время проведения специальной военной операции. Небензя подчеркнул, что выступления политиков Запада не привносит «добавленной стоимости заседанию». Он отметил, что их единственная цель заключается в озвучивании данных тезисов исключительно для камеры.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби бездоказательно заявил о том, что КНДР якобы поставила России вооружение для его последующего применения на Украине.

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