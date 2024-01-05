Молдавия должна погасить задолженность в $340 тыс. за членство в МПА СНГ

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Молдавия в связи с планами по выходу из МПА СНГ обязана погасить задолженность в размере более $340 тыс. за членство в ассамблее в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минфина республики.
«Выплата долга перед МПА СНГ обусловлена крайним сроком (08.02.2024) завершения процесса отказа от членства Молдавии», — говорится в тексте пояснительной записки к соответствующему документу.
Отмечается, что молдавский Минфин представил проект о выплате из госбюджета на 2024 год членских взносов, а также задолженности перед международными организациями, в которых состоит страна. Согласно документу, за 2023 год членство в МПА СНГ обошлось стране в 56 миллионов леев ($341 тыс.).
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