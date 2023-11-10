МИД: Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

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МИД РФ заявил, что Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Об этом пишет РИА Новости.
«Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — говорится в публикации.
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