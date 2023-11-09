Песков напомнил слова Байдена о планах США уничтожить «Северный поток - 2»

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал обратить внимание на заявления президента США Джо Байдена об уничтожении «Арктик СПГ — 2» с учетом прецедента с «Северными потоками». Об этом пишет ТАСС.
«Расценивать нужно, наверное, через призму слов господина Байдена, который в свое время сказал, что США уничтожат «Северные потоки», «Северный поток — 2». Через некоторое время «Северные потоки» были взорваны.», — обратил внимание представитель Кремля.Песков также призвал мировую общественность обратить внимание на эти высказывания, так как опять поднимается тема о посягательствах на крайне важный энергетический проект.
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