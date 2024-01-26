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МИД ЮАР назвал решение суда ООН по иску к Израилю победой верховенства права

26 января 2024, 16:52
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

МИД ЮАР назвал решение Международного суда ООН по иску к Израилю решительной победой международного верховенства права. Об этом говорится в заявлении министерства.
В ведомстве также выразили благодарность суду ООН за быстрое принятие решения. В министерстве подчеркнули, что данное решение особенно важно для реализации верховенства закона.

Ранее председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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В Китае объяснили, зачем НАТО проводит военные учения у российских границ
GT: НАТО проводит масштабные учения из-за провалов ВСУ на СВО
26 января 2024, 17:14

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Страны НАТО проводят крупнейшие за последнее десятилетие учение из-за сокрушительных провалов ВСУ на полях СВО, об этом пишет Global Times.
«Учения проходят в критический момент, когда российско-украинский конфликт переходит в третий год, а в США предстоят выборы. Поскольку украинские войска терпят неудачу за неудачей на поле боя, альянс как инициатор кризиса, решил оказать военное давление на Россию», — пишет автор статьи.

При этом, как заявил старший научный сотрудник Школы глобальных и региональных исследований при Китайском университете Ренмин Ван Сяньчжу, такими действиями страны Североатлантического альянса только сильнее раскалят и без того напряжённую обстановку в европейском регионе. Он также подчеркнул, что в то время, как большинство стран выступают за мирное разрешение российско-украинского конфликта, НАТО инициировала масштабные учения, чтобы возвести градус напряжения до его предела.

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#нато
#китай
#россия
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Захарова: членство Швеции в НАТО негативно скажется на безопасности в регионе
26 января 2024, 17:13

Фото: iStock/WDnet

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что членство Швеции в НАТО крайне негативно скажется на безопасности Балтийского региона. Об этом Захарова сообщила во время брифинга.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва примет ответные меры, чтобы пресечь возможные угрозы и не допустить ослабления обороноспособности России. Захарова подчеркнула, что вступление Швеции в ряды откровенного враждебного к РФ Альянса не сможет усилить в гражданах Швеции чувство защищенности.

Захарова отметила, что возможно на территории Швеции будут размещаться ударные системы и вооружения НАТО.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ответил в социальной сети X на заявление госсекретаря Энтони Блинкена о вступлении Швеции в НАТО словами о России. Риттер написал, что «нельзя стать сильнее, увеличив свою уязвимость».

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#захарова
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«Уйди с дороги»: Вице-губернатор Техаса предостерёг Байдена от необдуманных действий
Вице-губернатор штата Техас Патрик потребовал от Байдена «уйти с дороги»
26 января 2024, 17:13

Фото: istock / Stadtratte

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена «уйти с дороги» техасских силовиков. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News.

Как утверждает Патрик, глава государства должен дать сотрудникам правоохранительных органов штата делать свою работу и защищать границу от нелегальных мигрантов. По словам заместителя губернатора, Байдену и Белому дому стоит «уйти с дороги».

«Крупнейшая ошибка, которую может совершить администрация Байдена, – пойти на конфронтацию с правоохранителями, с нашей армией и нашей национальной гвардией на нашей границе, …когда мы заняты тем, чего хочет американский народ», – заявил вице-губернатор.
Причиной для слов политика стала информация о том, что власти могут перерезать провод, подающий напряжение на колючую проволоку, которая установлена на границе Штатов и Мексики, поскольку эта мера является «жестокой и бесчеловечной».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрёк образование Техасской Народной Республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
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#политика
#администрация
#меры
#информация
#сша
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«Уже похоронили»: Сенатор Косачёв описал нынешнее отношение Запада к Украине
Косачёв: Запад уже похоронил Украину и готовится к войне с Россией
26 января 2024, 17:04

Фото: iStock/JARAMA

Западные страны уже похоронили Украину и говорят только об угрозе, которая, якобы, исходит со стороны России, с таким заявлением выступил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своём Telegram-канале.
Косачёв напомнил, что в последнее время западные лидеры всё чаще говорят о неминуемом вооружённом столкновении с Россией, призывая своих граждан готовиться к конфликту в ближайшие годы.

«Сроки разнятся, но суть одна: Россия непременно захочет напасть. Зачем – это уже не так важно. Природа ее такая», — подчеркнул сенатор.

Во всех этих прогнозах, отметил Косачёв, в ближайшие годы Россия успела не только одержать победу на полях спецоперации на Украине, но и подготовиться к конфликту с Североатлантическим альянсом.

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#россия
#нато
#украина
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Украина пригласила Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира» в Швейцарии
26 января 2024, 16:26

Фото: iStock/designer491

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Украина приглашает председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира», который планируется провести в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.
По словам Жовквы, для Киева крайне важно участие КНР в этом саммите. Он отметил, что работа с китайской стороной продолжается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел встречаться с китайской делегацией на форуме в Давосе, так как ее представители не соответствуют его уровню. По словам украинского лидера, ему не нужны любые диалоги, Зеленскому необходимы исключительно «важные решения от лидеров».

Напомним, Китай отказал Украине в проведении встречи на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе президента Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна.

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#украина
#саммит
#встреча
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Медведев предрёк образование Техасской Народной Республики
26 января 2024, 16:25

Фото: kremlin.ru

Американские власти, которые активно вмешиваются в конфликты по всему миру, не могут справиться с собственной внутренней политикой, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале.
Напомним, 24 января губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что штат имеет конституционное право на самооборону. Он намерен бороться с миграционным кризисом, который устроил президент Джо Байден, открыв американские границы. К его заявлению присоединились губернаторы других приграничных американских штатов.

«Официальный Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики», — прокомментировал ситуацию Медведев.

По словам российского политика, уже совсем скоро мы сможет понаблюдать за образованием Техасской Народной Республики. Однако, тут Медведев напомнил, чем ранее в Соединённых Штатах заканчивались истории, когда субъекты Америки пытались отстаивать свои права и бороться за независимость.

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#джо дмитрий медведев
#сша
#мигранты
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«Чревато последствиями»: Захарова предупредила НАТО об учениях Steadfast Defender
Захарова: Учения Steadfast Defender носят провокационный характер
26 января 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Учения Steadfast Defender, которые НАТО проводят прямо у российских границ, носят откровенно провокационный характер, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
«Маневры носят откровенно провокационный характер. В течение нескольких месяцев вблизи российских рубежей на территории от Норвегии до Румынии будет активно действовать 90-тысячная группировка сил из 31 страны-члена НАТО и Швеции», — прокомментировала ситуацию Захарова.

По её словам, подобные действия Североатлантического альянса направлены на обострение и без того напряжённой ситуации. К тому же, они могут привести к новым вооружённым инцидентом, а, в результате, закончиться очень ​печально для европейских стран.

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#мария захарова
#нато
#европа
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Суд ООН постановил, что Израиль должен принять меры для предотвращения геноцида
26 января 2024, 16:07

Фото: iStock/butenkow

Председатель Международного суда Джоан Донохью постановила, что Израиль обязан немедленно принять меры для предотвращения геноцида в секторе Газа. Об этом сообщает The New York Times.
Согласно постановлению суда, Израиль также должен позволить ввозить в сектор Газа больше гуманитарной помощи. Во время заседания Донохью огласила некоторые «подстрекательские заявления израильских лидеров», касающихся военной операции ЦАХАЛ в Газе.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

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#суд
#израиль
#армия
#меры
#оон
#запад
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Филиппо призвал уничтожить ЕС для спасения сельского хозяйства Франции
26 января 2024, 16:01

Фото: iStock/Ole Schwander

Парижу необходимо выйти из Евросоюза для спасения сельского хозяйства. Такое заявление сделал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.
«Невероятно! В разгар протестов фермеров Европейская комиссия только что совершила огромную провокацию, объявив, что хочет ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, которое убьет наше сельское хозяйство! - написал он.

Он выразил уверенность в том, что Еврокомиссия действительно может пойти на такой шаг. Таким образом, политик считает видит необходимость в уничтожении Евросоюза, прежде чем данное объединение «разрушит» Францию.

Ранее сообщалось, что профсоюзы фермеров региона Иль-де-Франс в столичном Париже объявили о блокаде дорог города в пятницу в рамках национального протестного движения против политики властей. В это время президент Франции Эммануэль Макрон отправился в Дели на торжественную церемонию в честь Национального дня Индии.

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