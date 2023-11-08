Минэкономики Украины заявило, что избавится от шапок-ушанок

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Министерство экономики Украины объявило о намерении избавиться от шапок-ушанок, которые хранятся в запасах Государственного резерва.
На официальном сайте украинского Министерства экономики было объявлено, что Государственный резерв планирует избавиться от невостребованного имущества, включая шапки-ушанки. Это имущество будет выставлено на продажу через аукционы.
В частности, будут предложены шапки-ушанки из искусственного меха, предназначенные для военнослужащих и закладывавшиеся в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году украинское Министерство обороны ввело новые правила ношения военной формы, которые не предусматривают использование шапок-ушанок, что делает их невостребованными в военных кругах.
Помимо шапок-ушанок, также планируется продажа партии моторного масла, срок хранения которого истек.
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В частности, будут предложены шапки-ушанки из искусственного меха, предназначенные для военнослужащих и закладывавшиеся в Госрезерв в начале 2000-х годов. Отмечается, что в 2017 году украинское Министерство обороны ввело новые правила ношения военной формы, которые не предусматривают использование шапок-ушанок, что делает их невостребованными в военных кругах.
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Артем Кузьмин