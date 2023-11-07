Глава СНБО Данилов: Не верящим в победу ВСУ не место в командовании и власти

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что тем, кто не верит в победу украинской армии, не место во власти и командовании, об этом Данилов написал в своей колонке для издания «Украинская правда».
Заявив, что разуверившимся в победе Вооруженных сил Украины не место в командовании и власти, Данилов все же не уточнил, кого именно он имеет ввиду.
Однако, напомнил, что на прошлой неделе британский журнал The Economist выпустил интервью с Залужным, в котором главком признал, что рассчитывать на успех украинской армии уже не стоит. Он также напомнил, что по плану контрнаступления ВСУ уже должны быть в Крыму, однако на большинстве участков линии боевого соприкосновения украинцам не удалось даже подобрать к линии обороны ВС РФ.
После этого по интернету поползи слухи о готовящейся отставке Залужного, но официального подтверждения этой информации пока никто не давал.
При этом, сегодня глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Помимо этого, Зеленский также добавил в состав высшего органа управления войсками нового командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Липанчука.
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Однако, напомнил, что на прошлой неделе британский журнал The Economist выпустил интервью с Залужным, в котором главком признал, что рассчитывать на успех украинской армии уже не стоит. Он также напомнил, что по плану контрнаступления ВСУ уже должны быть в Крыму, однако на большинстве участков линии боевого соприкосновения украинцам не удалось даже подобрать к линии обороны ВС РФ.
При этом, сегодня глава Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в состав Ставки Верховного главнокомандующего. Помимо этого, Зеленский также добавил в состав высшего органа управления войсками нового командующего Силами специальных операций ВСУ Сергея Липанчука.
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Евгения Парфентьева