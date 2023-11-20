Моральный дух в ВСУ упал до самого низкого уровня с начала войны, пишут СМИ

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Оптимизм среди ВСУ значительно снизился в преддверии зимы, а также после провального контрнаступления. Об этом пишет газета The Guardian.
«Ряд внутренних и внешних факторов создали, пожалуй, самые мрачные настроения относительно перспектив быстрой и решительной победы Украины над Россией. Оптимизм полугодовой давности о том, что поражение России и возвращение Донбасса и Крыма прямо за углом, начало исчезать», - говорится в статье.
Также добавляется, что провал контрнаступления ВСУ и огромные потери на поле боя уже привели к тому, что «некоторые голоса начали размышлять о возможности переговоров» с российской стороной.
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Элина Позднякова