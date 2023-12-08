Министр обороны США Остин угрожает отправить родню конгрессменов воевать с РФ

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Глава Пентагона Ллойд Остин угрожал конгрессменам отправить их родственников «сражаться с Россией» в случае, если они не поддержат запрос администрации Байдена о выделении новой финансовой помощи Украине. Так утверждает американский журналист Такер Карлсон, которого цитирует ТАСС.
«Мы направим ваших дядей, двоюродных братьев и сыновей воевать с Россией», — якобы пообещал Остин.На своей странице в соцсети X Такер Карлсон написал, что вашингтонская администрация открыто угрожает американцам из-за Украины. В комментариях к своему посту он заверил владельца X Илона Маска, что у него есть подтверждение того, что шеф Пентагона действительно произносил эти слова.
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