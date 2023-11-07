Министр обороны Украины Умеров хочет уволить главкома ВСУ Залужного

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Министр обороны Украины Рустем Умеров внес президенту страны Владимиру Зеленскому представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, об этом сообщил нардеп от Евросолидарности Владимир Арьев.
«Министр обороны внес представление на Ставку об увольнении главнокомандующего ВСУ Залужного», - утверждает Арьев.
Однако официальных подтверждений этому пока нет.
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Элина Позднякова