Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в Сене в канун Олимпиады

Фото: istockphoto/agaliza
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера искупалась в парижской реке Сена за две недели до начала Олимпийских игр. Таким образом она попыталась подтвердить безопасность воды реки для проведения соревнований по плаванию.
Она ранее неоднократно обещала это сделать, чтобы опровергнуть слухи о чрезмерной загрязнённости воды в Сене.
Компанию Удеа-Кастера составил многократный победитель чемпионатов мира и Европы по паратриатлону, а также обладатель золота Паралимпийских игр в Токио (2021 год) триатлонист Алексис Анкинкан. Он будет нести флаг Франции на церемонии открытия Паралимпиады, которая также пройдёт в Париже.
Однако официальное тестирование, проведенное мэрией Парижа, показало, что уровень кишечной палочки на мосту Александра III, где в конце этого месяца планируется начать соревнования по триатлону, превышал допустимый уровень. Это может быть небезопасно для здоровья спортсменов.
Читайте также:
Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены
Insider: Американский турист назвал Париж столицей крысиного царства
Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады
«Обещание выполнено!» — написала министр в своей социальной сети X (ранее Twitter), сопроводив пост фотографиями и видео заплыва.
Компанию Удеа-Кастера составил многократный победитель чемпионатов мира и Европы по паратриатлону, а также обладатель золота Паралимпийских игр в Токио (2021 год) триатлонист Алексис Анкинкан. Он будет нести флаг Франции на церемонии открытия Паралимпиады, которая также пройдёт в Париже.
Однако официальное тестирование, проведенное мэрией Парижа, показало, что уровень кишечной палочки на мосту Александра III, где в конце этого месяца планируется начать соревнования по триатлону, превышал допустимый уровень. Это может быть небезопасно для здоровья спортсменов.
Читайте также:
Во Франции отменили этап Кубка мира по плаванию из-за загрязнения Сены
Insider: Американский турист назвал Париж столицей крысиного царства
Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады
Александр Бойцов