Во Франции похищен ноутбук с закрытой информацией об организации Олимпиады

Фото: istockphoto/HJBC
На стоянке около стадиона «Пьер-Маруа» во французском Лилле из личной машины координатора логистики была совершена кража. Похищен ноутбук с закрытой информацией, касающейся организации Олимпийских игр 2024 года, и магнитный пропуск.
Об этом во вторник, 30 апреля, сообщила радиостанция Europe 1. По её данным, в личном ноутбуке сотрудницы организационного комитета Олимпиады содержались данные об организации безопасности в олимпийской деревне, которая в период проведения Игр будет размещена в коммуне Вильнёв д'Аск к юго-востоку от Лилля.
Сама жертва кражи утверждает, что её пропуск не открывал никаких дверей (?), а закрытая информация хранилась не в самом ноутбуке, а на сервере. Доступ к ней уже заблокирован.
Данная кража стала далеко не первой в канун предстоящей Олимпиады. Во всех случаях объектами были компьютеры и электронные устройства.
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Сама жертва кражи утверждает, что её пропуск не открывал никаких дверей (?), а закрытая информация хранилась не в самом ноутбуке, а на сервере. Доступ к ней уже заблокирован.
Данная кража стала далеко не первой в канун предстоящей Олимпиады. Во всех случаях объектами были компьютеры и электронные устройства.
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Александр Бойцов