Министра внутренней безопасности США Майоркаса отправили в отставку

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Палата представителей Конгресса США со второго раза поддержала импичмент главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса, сообщает ТАСС. Он стал первым с 1876 года американским министром, импичмент которого поддержала нижняя палата Конгресса.
Резолюция об импичменте должна была набрать простое большинство голосов в Палате представителей, контролируемой республиканцами. В итоге резолюцию об отставке поддержали 214 человек, в то время как против выступили 213. В палате считают, что глава министерства внутренней безопасности несет вину за миграционный кризис, поскольку именно его ведомство отвечает за охрану границ страны.
Тем не менее, американские СМИ отмечают, что резолюция, вероятно, не будет поддержана Сенатом, контролируемым демократами. Да и президент США Байден уже выступил с осуждением решения Палаты представителей, напомнив, что Алехандро Майоркас — кубинский иммигрант из семьи политбеженцев.
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Тем не менее, американские СМИ отмечают, что резолюция, вероятно, не будет поддержана Сенатом, контролируемым демократами. Да и президент США Байден уже выступил с осуждением решения Палаты представителей, напомнив, что Алехандро Майоркас — кубинский иммигрант из семьи политбеженцев.
«История не будет благосклонна к вам. Это вопиющий неконституционный партийный шаг, направленный против уважаемого государственного служащего», — цитирует заявление Байдена пресс-служба Белого дома.Большинство граждан США выступают за установку барьеров на границе Техаса с целью противостояния нелегальному потоку мигрантов в страну, свидетельствует опрос, проведенный исследовательским центром Rasmussen Reports. По данным опроса, более двух третей (69%) опрошенных поддерживают текущую политику техасских властей по противодействию незаконному пересечению границы. Несогласны с подобными мерами всего 27% респондентов, в том числе примерно 15% выразили «категорическое несогласие».
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Артем Путинцев