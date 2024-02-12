Миллионы нелегальных иммигрантов США под угрозой депортации

Фото: РИА Новости/Стрингер
Все глаза обращены на возвращение бывшего президента США Дональда Трампа, который готовится к радикальным шагам в борьбе с нелегальной иммиграцией.
План Трампа включает масштабную депортацию миллионов нелегальных иммигрантов при помощи широкого арсенала инструментов и поддержки со стороны правоохранительных органов всех уровней, сообщает портал Axios.
Он стремится мобилизовать не только агентов иммиграционной таможенной полиции, но и сотрудников ФБР, прокуроров и Национальной гвардии для реализации своего амбициозного плана. Предполагается, что военные построят специальные объекты в приграничных зонах для временного содержания лиц, ожидающих депортации.
Особое внимание уделяется использованию малоизвестных законов и разделов о подстрекательстве к мятежу для ускорения процесса депортации, что вызывает вопросы о юридической стороне такого подхода.
Пока неясно, какова будет конечная стоимость этого амбициозного плана, но эксперты отмечают, что он может иметь значительное влияние на текущую политическую обстановку и социальные динамики в стране.
Трамп также продолжает подчеркивать необходимость жестких мер в отношении нелегальной иммиграции, предполагая, что число нелегальных мигрантов в стране продолжает расти, вызывая обеспокоенность общественности и политиков. Этот новый поворот в иммиграционной политике США вызывает оживленные дискуссии и требует внимания к нюансам и последствиям предлагаемых мер, в то время как страна продолжает сталкиваться с вызовами нелегальной миграции.
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Он стремится мобилизовать не только агентов иммиграционной таможенной полиции, но и сотрудников ФБР, прокуроров и Национальной гвардии для реализации своего амбициозного плана. Предполагается, что военные построят специальные объекты в приграничных зонах для временного содержания лиц, ожидающих депортации.
Особое внимание уделяется использованию малоизвестных законов и разделов о подстрекательстве к мятежу для ускорения процесса депортации, что вызывает вопросы о юридической стороне такого подхода.
Пока неясно, какова будет конечная стоимость этого амбициозного плана, но эксперты отмечают, что он может иметь значительное влияние на текущую политическую обстановку и социальные динамики в стране.
Трамп также продолжает подчеркивать необходимость жестких мер в отношении нелегальной иммиграции, предполагая, что число нелегальных мигрантов в стране продолжает расти, вызывая обеспокоенность общественности и политиков. Этот новый поворот в иммиграционной политике США вызывает оживленные дискуссии и требует внимания к нюансам и последствиям предлагаемых мер, в то время как страна продолжает сталкиваться с вызовами нелегальной миграции.
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Маруняк Сергей Дмитриевич