Минобороны Белоруссии заявило о начале внезапной проверки готовности войск

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich
Министерство обороны Белоруссии начало внезапную проверку готовности соединений и воинских частей армии страны к выполнению задач по предназначению. Об этом говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что к проверке были привлечены силы специальных операций и всех родов войск. В процессе учебных мероприятий буду задействованы полигоны на западе государства.
В военном ведомстве отметили, что первым этапом проверки станет отработка вопросов оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, а также осуществления организации охраны и обороны.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
Читайте также:
Айтеч Бижев: Внезапные проверки боеготовности нужны, чтобы оценить мощь наших войск
Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием
Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
В военном ведомстве отметили, что первым этапом проверки станет отработка вопросов оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, а также осуществления организации охраны и обороны.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
Читайте также:
Айтеч Бижев: Внезапные проверки боеготовности нужны, чтобы оценить мощь наших войск
Минобороны России показало кадры учения с нестратегическим ядерным оружием
Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
Екатерина Коршунова