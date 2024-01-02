Минобороны РФ: Мобильная группировка РВСН переоснащена с «Тополей» на «Ярсы»

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Мобильная группа Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) завершила перевооружение. На смену грунтовым ракетным комплексам «Тополь» пришли суперсовременные «Ярсы».
«Ярс» (РС-24) — это современная межконтинентальная баллистическая ракета. Она может быть как мобильной, так и находится в режиме стационарного наземного базирования. Боеголовка ракеты при атаке разделяется, что повышает её убойную силу и площадь поражения.
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