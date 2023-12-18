«Мистическое оружие»: В США рассказали, чем Россия устрашает ВСУ

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Каждый вылет российских истребителей МиГ-31 вызывает в Киеве значительное беспокойство. Об этом пишет американское издание National Interest.
«Миг-31 показал себя хорошим ударным самолетом, к которому Киев относится крайне серьезно. Каждый раз, когда Миг-31 взлетает с российских баз рядом с Украиной, по всей стране объявляется воздушная тревога», — говорится в публикации.
Авторы пояснили, что причиной такого внимания к российскому истребителю стала российская гиперзвуковая ракета «Кинжал», носителем которой является МиГ-31. Значительные дальность и скорость боеприпаса вынуждают Киев для подготовки к удару заранее объявлять тревогу.
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Диана Аванесян