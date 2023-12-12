В Нагорном Карабахе погиб российский миротворец

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Один российский миротворец погиб 11 декабря при съезде с горной дороги БТР-82 в Нагорном Карабахе, еще двое получили различные травмы. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Одиннадцатого декабря в результате съезда с горной дороги БТР-82 российского миротворческого контингента погиб один военнослужащий ВС РФ, двое – получили травмы средней и тяжелой степени», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что азербайджанская сторона оказала помощь российским силам в оказании помощи пострадавшим миротворцам. В настоящее время военные доставлены в медучреждения, где им оказывается вся необходимая помощь.
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