В Нагорном Карабахе погиб российский миротворец

Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог рассказать ничего нового в рамках встречи с сенаторами и спикером палаты представителей США. Об этом пишет New York Times.

«Это все тот же старый хлам. Здесь нет ничего нового», - сказал Шмитт.

«Некоторые (конгрессмены – ред.) сказали, что мы не можем этого сделать, потому что чиновники на Украине будут покупать яхты на эти деньги. Зеленский переубеждал тем, что он проводит реформы, разработанные с МВФ и ЕС», — заявил сенатор-республиканец Том Тиллис.

При этом, по информаци CNN, двое других сенаторов заявили, что украинский лидер всеми силами пытался из уверить, что коррупция не является серьезной проблемой на Украине, поэтому не должна становиться препятствием для предоставления американских средств для помощи стране.Напомним, 12 декабря Зеленский прибыл в конгресс США уговаривать законодателей не прекращать помощь Украине. Прямую трансляцию вел канал CNN. На кадрах трансляции украинского лидера сопровождали лидеры демократической и республиканской фракций в сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл. По завершении своего выступления Зеленский встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. В настоящее время закрытая встреча Зеленского с конгрессменами в Сенате завершена.