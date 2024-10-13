Минюст: Признанный иноагентом экс-адвокат Фейгин* получал деньги из пяти стран

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Скандально известный бывший адвокат Марк Фейгин* получал деньги не только от Украины. Его финансировали также компании, расположенные на территориях Польши, Германии, Ирландии и Нидерландов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства. Там, в частности, указано, что в министерство юстиции поступила информация о том, что бывший адвокат регулярно получал финансовую поддержку от компаний, расположенных на территории указанных государств. После проверки данных фактов Минюст признал Фейгина* иноагентом в апеле 2022 года.
В следующем году экс-адвокат был объявлен в розыск по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о Вооружённых силах РФ). Уголовное дело рассматривалось заочно в Басманном районном суде города Москвы. Фейгина* приговорили к 11 годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 4,5 миллиона рублей.
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Александр Бойцов