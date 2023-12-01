Минюст РФ внёс в реестр иноагентов «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег»

Фото: сайт Минюста РФ
Минюст РФ повторно внес в реестр иноагентов телеканал «Дождь»*, а также писателя и социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову и проект «Ковчег». Об этом пишет «Лента.ру».
«Телеканал Дождь» в 2021 году уже признавали иностранным агентом. Теперь в списке оказалось новое юридическое лицо.
Читайте также:
Суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева
Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно
Суд заочно арестовал сотрудницу SOTA* Анну Лойко за оправдание терроризма
*Является иностранным агентом
Диана Аванесян