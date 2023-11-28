Суд заочно арестовал сотрудницу SOTA* Анну Лойко за оправдание терроризма

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Суд заочно заключил под стражу сотрудницу издания SOTA* сроком на один месяц и один день. Причина — публичное оправдание терроризма.
Согласно решению суда, Анна Лойко будет заключена под стражу на срок один месяц и один день с момента ее фактического задержания. В случае ее экстрадиции или депортации в Россию — с момента ее передачи правоохранителям.
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* Выполняет функции иноагента на территории РФ
** Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
Александр Бойцов