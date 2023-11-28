Мышьяк и ртуть: чем отравили жену главы ГУР Украины Буданова, роль Зеленского в покушении

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Супругу главы военной разведки Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о возможном покушении, и на какой почве у Буданова и главы Украины Владимира Зеленского возник конфликт.
Жену Буданова отравили тяжелыми металлами
Об отравлении Марианны Будановой сообщило издание «Бабель». Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение на фоне стремительного ухудшения самочувствия. Медики выяснили, что женщина отравлена тяжелыми металлами. О том, как они могли попасть в организм пострадавшей, выясняют правоохранители.
Марианна Буданова: что известно
Марианна вступила в законный брак с Кириллом Будановым в 2014 году. Женщина занимает должность советника мэра Киева Виталия Кличко по вопросам предотвращения коррупции в сфере спорта и молодежной политики. По образованию Марианна психолог. Социальными сетями женщина не пользуется, однако ведет публичный образ жизни, часто общается с журналистами, дает интервью.
Супруга главы украинской разведки проживает со своим супругом в его рабочем кабинете.
Покушения на Кирилла Буданова
Основной версией следствия является покушение на убийство главы ГУР Украины Кирилла Буданова. Издание «Бабель» сообщает со ссылкой на неназванные источники, что в военных целях или в быту то вещество, которое было обнаружено в организме Марианны, не применяется. Собеседники издания уверены, что имело место покушение.
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Прежде на главу украинской разведки было совершено покушение в 2019 году. Тогда под днище его автомобиля была установлена бомба, однако она сдетонировала раньше, чем Буданов сел в салон машины. Киев обвинил в произошедшем россиянина Алексея Ломако, который якобы прибыл в страну специально для совершения убийства.
Прежде о покушениях на жизнь Кирилла Буданова рассказал официальный представитель ГУР Украины Андрей Юсов. В интервью YouTube-каналу ISLND TV он сообщил, что на Буданова было совершено более десяти покушений, однако подробностей не привел.
В своем телеграм-канале Буданов написал, что очевидным является то, что главной целью покушения была не его супруга.
«Все мировое сообщество уже знает этот почерк. Только одна страна в мире совершает подобные террористические акты. Очевидно и то, что не Марианна Буданова была главной целью покушения», — заявил Буданов.
Какими тяжелыми металлами можно отравиться
Наиболее опасную концентрацию тяжёлых металлов в себе содержит свинец, ртуть, мышьяк, медь и кадмий. Отравление веществом может спровоцировать рвоту, сильную головную боль, привкус металла во рту.
У подчиненных Буданова выявили отравление тяжелыми металлами
Отравление тяжелыми металлами также было выявлено у нескольких сотрудников Главного управления разведки Украины. Об этом пишет «Украинская правда», со ссылкой на осведомленные источники. Собеседники агентства заявили, что вероятнее всего была отравлена еда.
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Кроме того, экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен не исключил вероятность того, что Буданов может вступить сговор с российским военным командованием и завершить таким образом украинский конфликт.
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