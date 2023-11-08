МО РФ: ПВО сбила пять самолетов ВСУ за минувшие сутки

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские системы противовоздушной обороны сбили пять украинских военных самолетов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты пять самолетов воздушных сил Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что один украинский Су-27 был сбит российскими силами возле Каменки в ДНР. Также два МиГ-29 ВСУ были сбиты в районе Преображенки также в ДНР и возле Кривого Рога в Днепропетровской области. При этом еще два вражеских Су-25 ВС РФ сбили у Павлограда в Днепропетровской области и у Токаревки Херсонской области.
Читайте также:
Путин принял важное решение по мобилизованным
Последние новости СВО: что впервые применили ВС РФ на фронте, где отступили ВСУ
Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»
Элина Позднякова