Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»

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Российские военные начали применять в зоне специальной военной операции на Украине усовершенствованный управляемый снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом рассказали изданию РИА Новости в холдинге «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».
«Усовершенствованная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» успешно применяется в ходе спецоперации и при соблюдении условий применения неизменно поражает цель», — рассказали изданию.При этом, подробно описывать характеристики и свойства улучшенной версии снаряда не стали по причине безопасности.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак