МО Румынии: Румынские F-16 не наносили удары по российским силам

Фото: iStock/rarrarorro
Румынские истребители F-16 не наносил удар по российским военным на Украине, с таким заявлением выступили представители Министерства обороны Румынии на своей странице в социальной сети X.
«Мы предупреждаем вас о фейковых новостях, появившихся в аккаунте платформы X, в которых утверждается, что самолет F-16C вылетел с 86-й авиабазы в Констанце в субботу в 03:22 и разбомбил группу сил РФ под Херсоном», — сообщили в оборонном ведомстве Румынии.
В Минобороны страны подчеркнули, что подобная информация абсурдна ещё и потому, что на вооружении румынских военных никогда не было истребителей сконструированных по модели «C», а только «А» и «В».
Читайте также:
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16
МИД РФ: Возможные поставки Нидерландами F-16 ВСУ не повлияют на ход СВО
МО РФ: Сбитый российский лётчик двое суток добирался к своим с осколком в груди
Евгения Парфентьева