МО РФ: Сбитый российский лётчик двое суток добирался к своим с осколком в груди

Фото: istockphoto/Milous
Штурмовик Су-25 Героя России, майора Ивана Редкокашина был сбит над вражеской территорией. Раненый российский лётчик двое суток добирался к своим с осколком под сердцем и двумя гранатами в карманах — на случай встречи с нацистами.
Его историю рассказали в министерстве обороны РФ. Гранаты пилоту, к счастью, не понадобились, он сумел добраться до своих. Как позже рассказывал майор, днём он шёл по лесам, а ночью — напрямую, через населённые пункты. Шёл прямо по середине дороги, не скрываясь. Расчёт был на психологию: если человек идёт уверенно, значит ему нечего опасаться. А если бы начал скрываться, прятаться, то сразу же вызвал бы подозрения. Непонятный человек — мишень и для своих, и для чужих.
Штурмовик Редкокашина был подбит ракетой. Лётчик успел катапультироваться, но когда приземлился, его заметили: по полю к нему уже бежали солдаты ВСУ, стреляли. Майор, отстреливаясь, добрался до леса и там сумел оторваться от преследователей. Там он, как мог, перевязал рану на груди. Ему повезло, что он уже летал над этой территорией и знал местность. GPS остался в сбитом самолёте, но у пилота при себе была карта и компас. Он оценил расстояние до границы примерно в 100 километров. При себе у Редкокашина была фляжка с водой и три питательных батончика. С этим рационом лётчик и отправился в путь к своим.
К исходу вторых суток майор Редкокашин вышел к российскому блокпосту. После надлежащей проверки его отправили на вертолёте в госпиталь. В первую очередь лётчик попросил сообщить жене, что он жив и находится в безопасности. После излечения пилот вернулся к боевой работе. За образцовое выполнение заданий в тылу противника и за личное мужество майор Редкокашин был представлен к званию Героя России.
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Штурмовик Редкокашина был подбит ракетой. Лётчик успел катапультироваться, но когда приземлился, его заметили: по полю к нему уже бежали солдаты ВСУ, стреляли. Майор, отстреливаясь, добрался до леса и там сумел оторваться от преследователей. Там он, как мог, перевязал рану на груди. Ему повезло, что он уже летал над этой территорией и знал местность. GPS остался в сбитом самолёте, но у пилота при себе была карта и компас. Он оценил расстояние до границы примерно в 100 километров. При себе у Редкокашина была фляжка с водой и три питательных батончика. С этим рационом лётчик и отправился в путь к своим.
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Александр Бойцов