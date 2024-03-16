Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму

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Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов рассказал в беседе с РИА Новости, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.
Мурадов отметил, что угроза существованию флота оставалась, даже несмотря на то, что в 1997 году РФ и Украина подписали Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота на территории Украины. По его мнению, украинская сторона продолжала поднимать вопрос о прекращении нахождения Черноморского флота в Крыму. Мурадов рассказал, что это являлось серьезной угрозой для нашей страны.
Он подчеркнул, что возвращение Крыма в РФ поспособствовало обеспечению стратегической стабильности и безопасности на южном и юго-западном направлениях. При этом враги Москвы намеревались после госпереворота, который произошел в 2014 году, получить Севастополь в качестве своей военной базы, что вполне объясняет нынешний отказ Запада признавать результаты референдума.
Напомним, ранее французский лидер Макрон заявил, что для достижения прочного мира необходимо возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул необходимость возвращения суверенитета и международно признанных границ Украины.
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Он подчеркнул, что возвращение Крыма в РФ поспособствовало обеспечению стратегической стабильности и безопасности на южном и юго-западном направлениях. При этом враги Москвы намеревались после госпереворота, который произошел в 2014 году, получить Севастополь в качестве своей военной базы, что вполне объясняет нынешний отказ Запада признавать результаты референдума.
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Екатерина Коршунова