Мурадов назвал причину нежелания Запада признать референдум в Крыму

Постоянный представитель республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов рассказал в беседе с РИА Новости, что нежелание Запада признавать результаты референдума в Крыму и Севастополе о вхождении в состав РФ связано со срывом планов вытеснения Черноморского флота из Севастополя и создания там своей военной базы.