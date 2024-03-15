Депутат Журова осудила Макрона за слова о возвращении Крыма Украине

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Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возвращения Крыма в состав Украины.
Ранее Макрон заявил, что для достижения прочного мира необходимо возвращение Крыма в состав Украины. Он подчеркнул необходимость возвращения суверенитета и международно признанных границ Украины.
Журова в свою очередь призвала Макрона обратить внимание на мнение жителей полуострова, которые ещё в 2014 году определились, в какой стране хотят жить.
Также депутат посоветовала французскому президента почитать историю, поскольку в 1812 году у армии его страны уже были попытки приходить на территории, где их совсем не ждали. Такая же ситуация происходит и сейчас, поскольку крымчане живут в составе России уже 10 лет и явно не ждут решения властей Франции.
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Журова в свою очередь призвала Макрона обратить внимание на мнение жителей полуострова, которые ещё в 2014 году определились, в какой стране хотят жить.
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Анастасия Чинкова