Депутат Журова осудила Макрона за слова о возвращении Крыма Украине

Москва не только уже вернула все золото, отправленное в Россию в 1916-1917 годах, но и простила Бухаресту огромный долг за причиненные беды и разрушения в ходе Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя выдвинутое ранее Европарламентом требованиевернуть Румынии полученный в годы Первой мировой войны золотой запас.