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Попытки Киева блокировать международные контакты Крыма оказались неудачными.
Об этом заявил постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов. По его словам, Крым активно развивает сотрудничество со многими регионами мира.
С его слов, общий вектор международной работы постпредства Крыма направлен на то, чтобы содействовать наращиванию антинацистской и антиколониальной борьбы против мирового доминирования Запада. По словам Мурадова, идёт борьба за новое, справедливое мироустройство. Рассказать о конкретных международных планах Мурадов отказался.
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«Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», - рассказал Георгий Мурадов РИА Новости.
«Чтобы не давать врагам возможности выстраивать линию на противодействие этой работе»,-объяснил своё решение Георгий Мурадов.Ранее сообщалось, что Авдеевская промышленная зона, которая находится в районе станции «Ясиноватая 2», полностью освобождена от оккупации противника. Она продолжалась 6 лет. Украинская армия не смогла удержаться в этом районе, даже несмотря на многолетние укрепления, кассетные боеприпасы, а также численное превосходство.
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Мария Фирсова