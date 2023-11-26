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Авдеевская промышленная зона, которая находится в районе станции «Ясиноватая 2», полностью освобождена от оккупации противника.
Она продолжалась 6 лет, пишет телеграм-канал «НгП раZVедка».
Украинская армия не смогла удержаться в этом районе, даже несмотря на многолетние укрепления, кассетные боеприпасы, а также численное превосходство.
Сообщается, что российские военные продемонстрировали на участке «высочайший уровень ведения штурмовых действий». Слажено сработали разведка, пехота, танки и артиллерия.
Российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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Украинская армия не смогла удержаться в этом районе, даже несмотря на многолетние укрепления, кассетные боеприпасы, а также численное превосходство.
Российские войска способны продвинуться до границы Украины с Польшей. Об этом написал на своей странице в соцсети X экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«У России есть силы, способные дойти до польской границы», - считает Макгрегор.Читайте также:
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Мария Фирсова