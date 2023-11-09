Мурашов стал зампредом правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Владислав Мурашов станет заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Его назначение на эту должность согласовала Мособлдума во время 66-го заседания, сообщается на сайте регионального парламента. Кандидатуру поддержали все фракции.
«Главный вопрос, которым мы в первую очередь будем заниматься, –рентабельность в сельском хозяйстве. Будем активно помогать аграриям. В ветеринарии намечено большое направление по цифровизации, хотим всю работу вывести на портал госуслуг. В торговле мы два года занимались цифровизацией», – сказал Мурашов.Он назвал важным вызовом внешний облик объектов. Их еженедельно приводят в порядок.
«Новое направление для нас – леса. Столкнулись с такой ситуацией, как предоставление участков с лесом. Проанализируем все такие случаи», – добавил Владислав Мурашов.Как отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, Владислава Сергеевича депутаты хорошо знают и успешно с ним сотрудничают.
«В регионе в сфере сельского хозяйства уже есть значимые успехи. Например, в этом году было собрано на 6% больше ячменя и пшеницы, чем в прошлом. На 23% улучшили результат по картофелю. Введены новые молочные фермы. Но темпы нужно продолжать наращивать. Также важно продолжить работу по вовлечению в оборот земель сельхозназначения», – заявил Брынцалов.Министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области Мурашов был назначен в 2022 году.
Ранее направление сельского хозяйства в подмосковном правительстве курировал зампред Георгий Филимонов. Однако 31 октября президент Владимир Путин подписал указ о его назначении временно исполняющим обязанности губернатора Вологодской области.
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Лора Луганская