Мурашов стал зампредом правительства Московской области

Владислав Мурашов станет заместителем председателя правительства – министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Его назначение на эту должность согласовала Мособлдума во время 66-го заседания, сообщается на сайте регионального парламента. Кандидатуру поддержали все фракции.