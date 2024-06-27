МВД: Девять из десяти IT-преступлений в РФ совершаются с территории Украины

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Подавляющее большинство, а именно более 90% преступлений в IT-сфере в России совершаются из колл-центров, находящихся на территории Украины с использованием технологических наработок НАТО.
Об этом сообщил директор договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко. Во время своего выступления на полях Петербургского международного юридического форума он подчеркнул, что фактически против России ведётся информационно-диверсионная война, в которой украинцы активно используют технологии, предоставляемые им Западом.
Авдейко также рассказал, что почти в 40 субъектах Российской Федерации правоохранителями было изъято более тысячи сим-банков, 11 серверных станций, обеспечивавших работу средств связи, а также более 250 тысяч сим-карт. Все эти средства использовались в преступных целях.
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Александр Бойцов