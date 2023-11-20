МВД РФ не выявило экстремизма в словах Симоньян о ядерном взрыве в Сибири

Фото: istockphoto/celafon
Министерство внутренних дел РФ дало ответ на запрос депутата Московской городской думы относительно слов редактора телеканала RT Маргариты Симоньян о последствиях ядерного взрыва в Сибири. Ведомство не обнаружило в ее речи признаков экстремизма.
В официальном ответе МВД РФ на запрос парламентария указано, что специалисты ведомства в ходе проведенной проверки не выявили оснований для реагирования в соответствие с Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
Читайте также:
Симоньян предостерегла от доверия западным СМИ, пытающимся расчеловечить защитников РФ
Маргарита Симоньян: у оператора RT в Газе погибли 12 членов семьи
Кадыров заступился за Симоньян, после хейта за слова о ядерном взрыве
Александр Бойцов