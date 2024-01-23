МВД сообщило, что спецслужбы Украины вербуют россиян через Telegram-каналы

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Украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку через Telegram-каналы. Об этом заявила официальный представитель МВД России, генерал-майор Ирина Волк.
«Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований», — подчеркнула Волк в своём собственном Telegram.По её словам, для вербовки россиян в разведывательную деятельность спецслужбы Украины используют так называемую методику «геймификации». С её помощью гражданам России через игровые задания ставятся задачи по сбору информации об оборонном потенциале РФ.
Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, Федеральная служба безопасности занимается выявлением агентов и диверсантов с Украины на территории России.
В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов, подчеркнул Бортников.
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