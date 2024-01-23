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МВД сообщило, что спецслужбы Украины вербуют россиян через Telegram-каналы

23 января 2024, 23:39
Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Украинские спецслужбы вовлекают россиян в разведку через Telegram-каналы. Об этом заявила официальный представитель МВД России, генерал-майор Ирина Волк.
«Администрируемые украинскими спецслужбами каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, становятся ловушкой. В их основе лежит концепция сбора данных из открытых источников для «расследований», — подчеркнула Волк в своём собственном Telegram.

По её словам, для вербовки россиян в разведывательную деятельность спецслужбы Украины используют так называемую методику «геймификации». С её помощью гражданам России через игровые задания ставятся задачи по сбору информации об оборонном потенциале РФ.


Ирина Волк напомнила о том, что передача и сбор сведений, касающихся безопасности России, по заданию иностранной разведки расценивается как шпионаж, и за это деяние можно получить до 20 лет лишения свободы.

Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, Федеральная служба безопасности занимается выявлением агентов и диверсантов с Украины на территории России.

В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов, подчеркнул Бортников.

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#ирина волк
#мвд
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Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО
23 января 2024, 23:17

Фото: iStock/Andrzej_Rostek

Пленарное заседание парламента Турции в Анкаре поддержало заявку Швеции о вступлении в НАТО, отправив документ для окончательного подписания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщает ТАСС.
Этот шаг приблизит Швецию к тому, чтобы стать 32-м членом Североатлантического альянса — спустя год и восемь месяцев после подачи заявки. В мае 2022 года власти страны сообщили, что вступление в НАТО Швеции и соседней Финляндии будет лучшим способом сдержать любую агрессию со стороны России. Финляндия 4 апреля 2023 года стала членом НАТО.

Ранее официальная Анкара настаивала на том, что Стокгольм должен делать больше для преследования группировок, объявленных вне закона в Турции, включая Рабочую партию Курдистана (РПК). Швеция в итоге пошла на часть уступок, а также сняла ограничения на экспорт оружия в Турцию.

Теперь единственным противником расширения альянса осталась Венгрия. Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее заявил, что пригласил своего шведского коллегу Ульфа Кристерссона в Будапешт для переговоров. Власти Венгрии заявляли, что критика Швецией венгерского политического устройства является одной из причин отказа от ратификации её заявки в парламенте.

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#турция
#швеция
#нато
#парламент
#венгрия
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Захарова назвала агонией указ Зеленского об исторических землях Украины в РФ
23 января 2024, 22:43

Фото: iStock/iDymax

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала указ президента Украины Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами» землях России абсурдным. Ее слова приводит РБК.
«Это агония. Реальных достижений не будет уже никогда у киевского режима. Страна разрушена Зеленским и его предшественниками по заказу западных кураторов. Продано, вывезено и разворовано буквально все. Людей, как скотину, загоняют на убой», - заявила Захарова.

Она подчеркнула, что именно отсюда и появляются столь абсурдные документы и нелепые поступки.

Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими территориями в указе называются «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

В указе также говорится об угнетении и уничтожении национальной идентичности граждан Украины, которые проживают на данных российских территориях. Предполагается, что украинцы должны иметь право на получение образования на родном языке и его свободное использование, а также доступ к украинским СМИ.

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#захарова
#рф
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Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке РФ к участию в ЭКСПО-2025
23 января 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин упразднил оргкомитет по подготовке России к участию во Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025. Об этом сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.
Напомним, что выставка проводится каждые пять лет. В её рамках более 170 стран-участниц показывают свои достижения в различных областях. В 2022 году Россия отозвала свою кандидатуру, поскольку в нынешних условиях нельзя рассчитывать на беспристрастную оценку.

Кроме того, отмечается, что выставочное движение также стало жертвой стратегии по выдавливанию России из всех сфер сотрудничества, развёрнутых коллективным Западом.

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#правительство
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В Европе признали бессмысленность санкций против России
Член Европарламента Майер заявил, что антироссийские санкции ЕС бессмысленны
23 января 2024, 21:05

Фото: iStock/sinonimas

Член Европарламента от Австрийской партии свободы Георг Майер заявил о бессмысленности антироссийских санкций Евросоюза.
Он отметил, что последствия от введения санкций против России ощущают исключительно граждане европейских государств.

К тому же, Европа продолжила закупать российские энергоносители, но из-за своих же ограничений она вынуждена покупать их по более завышенным ценам. Столкнувшись к повышением цен, многие предприятия ЕС покинули рынок.

В настоящее время Евросоюз работает над подготовкой 13-го пакета санкций в отношении России. Предварительно отмечается, что он будет принят 24 февраля, в годовщину начала специальной военной операции на Украине.

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#санкции
#евросоюз
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#жители
#ограничения
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В Британии высмеяли территориальные претензии Зеленского к России
Меркурис: указ Зеленского о землях РФ выглядит несуразно на фоне краха ВСУ
23 января 2024, 20:59

Фото: iStock/JARAMA

Указ президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации» выглядит несуразно на фоне полного разгрома ВСУ на поле боя. Так считает британский аналитик Александр Меркурис.
«Сложно назвать это (указ Зеленского — ред.) чем-то иным, кроме как территориальными претензиями. Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте», — отметил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Он подчеркнул, что Украина абсолютно точно проигрывает в конфликте.

Таким образом, Меркурис считает, что подобными методами украинские власти пытаются добиться поддержки со стороны националистически настроенной элиты. Зеленский хочет склонить на свою сторону важных чиновников, которые поддерживают главкома ВСУ Валерия Залужного, так как он пользуется популярностью среди националистов.

Ранее Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Такими территориями в указе называются «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ.

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#youtube
#всу
#зеленский
#медведев
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Белоруссия заявила, что не получила приглашения на учения НАТО
23 января 2024, 20:49

Фото: iStock/RomanBabakin

НАТО не пригласил Белоруссию наблюдать за учениями, нарушив тем самым международные обязательства. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны республики Валерий Ревенко.
Он отметил, что действия ряда стран вызывают непонимание, несмотря на их заявления на следование Венскому документу.

Отмечается, что государства, входящие в альянс, намерены провести крупнейшие за последнее десятилетие учения. В них примут участие 90 тысяч солдат. Белоруссия, при этом, не была даже уведомлена об их проведении.

Также Ревенко добавил, что Польша будет проводить военные учения «Драгун-2024» в конце февраля. Но и в этом случае был нарушен Венский документ, и Минск не получил приглашения.

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#белоруссия
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#учения
#военные
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Песков назвал территориальные претензии Киева к России несостоятельными
23 января 2024, 20:35

Фото: сайт Кремля

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных притязаниях к России являются попыткой замаскировать проблемы в стране. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Это не глупость. Это наверно попытка как-то попытаться закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима. У Зеленского действительно большие проблемы. И он вроде бы должен был бы уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить. Но он не хочет», - считает Песков.

Он также добавил, что украинский лидер очень старается вернуться к той ситуации, когда ему выдавали огромные суммы денег. Однако, по словам Пескова, такого больше не случится. Зеленский просит снаряды, однако их нет, так как они уже начали заканчиваться даже у союзников Украины. Ситуация Киева будет только ухудшаться, а Россия продолжит спецоперацию до полного выполнения ее задач, заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

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Песков: украинцы всё чаще задумываются, что киевский режим что-то делает не так
23 января 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Украинские граждане начали массово понимать, что правительство страны делает что-то не так, продолжая проливать кровь, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Все больше и больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая это совершенно бессмысленное кровопролитие», - сказал Песков.

Ранее украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды. По его словам, именно страны Запада заставили Киев начать летнее контрнаступление, которое не имело шансов на успех и впоследствии с треском провалилось. Тарута с сожалением отметил, что ответственность за смерти украинских военных лежит на плечах Запада. Украина заплатила жизнями, а союзникам остается только беспокоиться об опросах.

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Украинский олигарх Тарута обвинил Зеленского в некомпетентности
23 января 2024, 19:42

Фото: iStock/krblokhin

Украинский олигарх, депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил о некомпетентности президента Украины Владимира Зеленского и его команды. Его слова приводит испанская газета El Mundo.
«Ни одна администрация президента не продемонстрировала такого уровня некомпетентности», - заявил Тарута.

По его словам, именно страны Запада заставили Киев начать летнее контрнаступление, которое не имело шансов на успех и впоследствии с треском провалилось. Тарута с сожалением отметил, что ответственность за смерти украинских военных лежит на плечах Запада. Украина заплатила жизнями, а союзникам остается только беспокоиться об опросах.

Ранее сообщалось, что украинские военные считают руководство страны и страны Запада виновными в провале летнего контрнаступления, так как оно было заранее оглашено.

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