В ФСБ заявили об усилении засылки украинской агентуры и диверсантов в Россию

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Украинские власти усиливают тайную борьбу, засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом сообщил глава ФСБ Александр Бортников.
По его словам, Федеральная служба безопасности занимается выявлением агентов и диверсантов с Украины на территории России. Работа имеет положительные результаты, подчеркнул Бортников.
В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.
Глава ведомства подчеркнул, что в настоящее время ФСБ не может обнародовать все результаты работы против украинской агентуры, но обязательно уведомит граждан о ходе мероприятий и об их результатах позднее.
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В настоящее время наблюдается активизация украинских спецслужб, которые направляют своих агентов в Россию или вербуют россиян на совершение террористических актов.
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Анастасия Чинкова