На польско-украинской границе скопилась очередь из двух тысяч грузовиков

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На польско-украинской границе скопилось более двух тысяч грузовых автомобилей. Все они ожидают въезда на Украину.
Всего на границах с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией стоят, ожидая возможности въезда на Украину, около 4 тысяч грузовых автомобилей. Водители машин сутками простаивают в многокилометровых очередях. С момента начала акций по блокировке пограничных переходов известно уже о трёх смертельных случаях среди украинских водителей.
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Александр Бойцов