В Польше поделились странным наблюдением на границе с Украиной

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Количество украинских грузовиков с гуманитарной помощью уменьшилось после того, как польские налоговики инициировали проверку документов у водителей на границе с Украиной. Об этом сообщает еженедельник Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.
«С четверга на границе проверяют документы сотрудники Государственной налоговой администрации. С этого момента на границе стали происходить «странные вещи», — сообщается в материале.Сокол заявил, что водители из Украины сообщили работодателям, что проверка документов ужесточилась, после чего число грузовиков с гумпомощью на границе сократилось. Он сделал вывод из своих наблюдений.
«Видите ли, это сами водители, сами украинские компании обманывают свою страну и друг друга», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Финляндия намерена разместить у себя военный контингент США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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