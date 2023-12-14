Главой городского округа Чехов стал Михаил Собакин

Фото: администрация городского округа Чехов
На пост главы городского округа Чехов назначили Михаила Собакина. Об этом сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
В Чехове 14 декабря 2023 года прошло заседание Совета депутатов, в рамках которого был избран новый глава городского округа.
По итогам собрания главой муниципального образования избран Собакин Михаил Николаевич. Его кандидатуру выбрали в соответствии с действующим законодательством. Глава округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, которые были представлены ему конкурсной комиссией.
Стоит отметить, что ранее Михаил Собакин занимал должность первого заместителя главы администрации.
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По итогам собрания главой муниципального образования избран Собакин Михаил Николаевич. Его кандидатуру выбрали в соответствии с действующим законодательством. Глава округа избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, которые были представлены ему конкурсной комиссией.
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Мира Полтева